Il computer che rallenta e il dubbio degli aggiornamenti | tra progresso e spinta silenziosa a comprare di nuovo

Un utente ha segnalato che il proprio computer rallenta e si interroga sugli aggiornamenti, temendo che possano spingere a nuovi acquisti. La questione riguarda un problema comune tra chi utilizza dispositivi digitali e si preoccupa di aggiornamenti che, a volte, sembrano favorire acquisti involontari. La notizia viene presentata in un articolo di TerniToday, parte della rubrica “Mani in tasca”, dedicata all’educazione finanziaria di clienti, famiglie e partite Iva.

TerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. La rubrica è curata da Raffaele Amici, delegato per Terni e provincia della Confederazione imprese Italia. “Racconterò come funziona davvero il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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