La newxiety è un'ansia silenziosa legata al cambiamento che influisce sulla capacità di prendere decisioni, poiché la fiducia non si diffonde facilmente. Nel 2026, la crescita si baserà sulla fiducia piuttosto che sulla velocità. In un mondo caratterizzato da instabilità economica, rapidi progressi tecnologici e continui mutamenti nei modelli di consumo, il cambiamento non viene più percepito come un progresso automatico.

Nel 2026 la crescita non sarà una questione di velocità, ma di fiducia. In un contesto segnato da instabilità economica, accelerazione tecnologica e trasformazioni continue nei modelli di consumo, il cambiamento non è più vissuto come un progresso automatico. Per molti italiani rappresenta una promessa da verificare, non da dare per scontata. Il desiderio di migliorare convive con la paura di sbagliare: le scelte non si fermano, ma diventano più misurate e più prudenti. Il fenomeno della newxiety. È in questo spazio che nasce la newxiety: una forma di tensione silenziosa che non blocca le scelte, ma ne rallenta i tempi e ne alza il livello di attenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è la newxiety, l’ansia silenziosa da cambiamento che rallenta le decisioni (perché la fiducia non è virale)

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