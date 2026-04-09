In queste ore, il Pakistan riceve consensi internazionali per aver facilitato la firma di un cessate il fuoco di due settimane nel Medio Oriente. Tuttavia, dietro le quinte, la Cina svolge un ruolo meno visibile ma determinante, influenzando le dinamiche tra Iran e la regione. Pechino ha promosso un accordo che ha portato alla sospensione delle ostilità, mantenendo un interesse strategico nel petrolio e nelle relazioni regionali.

In queste ore il Pakistan si sta godendo il plauso internazionale dopo aver mediato la firma del fragile cessate il fuoco di due settimane che ha messo in pausa il conflitto mediorientale. Dopo settimane di lavorio diplomatico più o meno sotto ai riflettori, gli sforzi del paese asiatico hanno dato i primi frutti e sarà proprio la capitale Islamabad a ospitare da venerdì i colloqui per rendere la tregua duratura. Pare però che una spinta decisiva all’Iran, affinché accettasse di interrompere la propria risposta militare all’attacco subito da parte degli Stati Uniti e di Israele, sia arrivata dalla Cina. Secondo numerose e sempre più concrete... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo Pakistan: la Cina regista silenziosa della tregua in Iran. Da Pechino la spinta decisiva su Teheran, di cui compra il petrolio

Usa e Iran in tregua per due settimane con riapertura Hormuz: il successo della mediazione di Pakistan e CinaA meno di due ore dallo scadere dell’ultimatum a stelle e strisce, Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo iniziale “ad effetto immediato“, per un...

Iran-Usa, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e Hormuz. No di Teheran: "Stop ultimatum, da noi una controproposta"Sale a 4 morti il bilancio delle vittime di un attacco iraniano ieri su Haifa: i cadaveri di una coppia di ottantenni erano già stati ritrovati, oggi...

Temi più discussi: Tregua Iran, mano pakistana e zampino cinese: fioccano i retroscena e qualcosa non torna; Pakistan. La Cina media nel conflitto con l’Afghanistan; L’ascesa della Cina in Asia occidentale; La Cina ha avuto un ruolo nell'accordo tra Iran e Usa? Cosa sappiamo.

Iran, così Vance e la Cina hanno fermato TrumpA meno di due ore dalla scadenza fissata dalla Casa Bianca, Donald Trump sembrava pronto a ordinare un attacco su larga scala contro infrastrutture iraniane. Nei giorni precedenti aveva evocato scenar ... formiche.net

Tra pakistani e talebani, Iran e Usa. La Cina accelera la diplomazia mediorientalePechino sta mediando fra pakistani e talebani, poi tramite Islamabad prova a dirigere il traffico su Hormuz e dintorni. Prova a presentarsi come potenza di ... huffingtonpost.it

Dietro il Pakistan, la regia della Cina: dal silenzio degli arabi al compromesso finale @GiuseppeSarcina, @Corriere x.com

Trump accetta una tregua di 15 giorni mediata dal Pakistan e si riapre Hormuz. La domanda vera però è un’altra: com’è possibile che una crisi globale venga gestita da Islamabad mentre l’Europa non esiste Ormai contiamo meno del Pakistan. #ZuppaDiPorr - facebook.com facebook