Ambra ha festeggiato il suo compleanno a Gardaland con il nuovo fidanzato

Ambra Angiolini ha festeggiato il suo 49esimo compleanno a Gardaland, accompagnata dalla figlia Jolanda Renga e dal suo nuovo fidanzato, Filippo Carrante. Con loro anche il figlio Leonardo. La cantante e attrice ha condiviso sui social alcune immagini della giornata ricca di divertimento e risate, tra le attrazioni del parco divertimenti. La festa si è svolta tra giochi e momenti di relax, in un’atmosfera informale e spensierata.

Buon compleanno Ambra, stavolta sono 49: "Ma nel ballo e nel sorriso restano sempre 14". Ambra Angiolini ha celebrato la sua festa con una divertentissima trasferta a Gardaland: con lei c'erano la figlia Jolanda Renga e il fidanzatino Filippo Carrante, il figlio Leonardo e soprattutto, per gli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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