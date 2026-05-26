Il commento post voto di Falcomatà | Ho provato a chiamare Cannizzaro ma senza esito

Dopo le elezioni, il sindaco di Reggio Calabria ha dichiarato di aver tentato di contattare il candidato avversario senza successo. Poco prima del silenzio elettorale, aveva rivolto un appello ai cittadini, poi si è mantenuto in silenzio sull’esito del voto. La sua assenza di commenti ha attirato l’attenzione, dopo settimane di attivismo sui social e nelle piazze del centrosinistra.

Ha rivolto un ultimo appello ai reggini quasi a ridosso del silenzio elettorale, poi più nulla. Il mutismo di Giuseppe Falcomatà sull'esito del voto faceva decisamente rumore dopo il forte protagonismo messo in scena nelle ultime settimane via social e nelle piazze del centrosinistra.Era stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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