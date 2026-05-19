Un attivista ha riferito che i militari israeliani sono diventati più aggressivi in mare rispetto allo scorso anno. Ha raccontato di aver assistito a un episodio in cui una barca è stata speronata. Secondo la sua testimonianza, il comportamento delle forze di sicurezza israeliane in mare sembra aver subito un aumento della durezza e della violenza. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa escalation né sulla dinamica precisa dell’incidente descritto.

“Quello che vedo è che c’è un inasprimento del comportamento dei militari israeliani, soprattutto in mare. L’anno scorso, quando hanno abbordato noi, ci hanno puntato i mitra addosso, hanno fatto manovre repentine e pericolose ma, una volta a bordo, ci hanno trattato con rispetto. Questa volta sono molto aggressivi. Una barca, Sirius, è stata speronata “. Lo ha raccontato Carlo Alberto Biasioli, attivista della Global Sumud Flotilla e skipper dell’imbarcazione Morgana che partecipò alla spedizione umanitaria della scorsa estate, intervistato dalla vicedirettrice de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva ( qui la diretta integrale ). Nel corso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’attivista al Fatto: “Militari israeliani più aggressivi in mare rispetto all’anno scorso, una barca speronata”

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