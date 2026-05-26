Il colosso del pollo fritto apre due nuovi ristoranti tra Milano e provincia | 35 assunzioni

Kfc aprirà due nuovi ristoranti tra Milano e la provincia entro giugno, rafforzando la presenza nell’area metropolitana. Sono previste 35 assunzioni per i nuovi punti, uno dei quali sarà all’interno di un centro commerciale a Cesano Boscone. Le aperture sono programmate per la fine del mese. La catena di fast food continua a espandersi nella regione, con nuove opportunità di lavoro e punti vendita.

Nuove aperture in arrivo e assunzioni a Milano e in provincia. Il marchio Kfc ha annunciato il rafforzamento della sua presenza nell'area metropolitana milanese con due nuove inaugurazioni in programma entro la fine di giugno: la prima a Cesano Boscone (Milano), all'interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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