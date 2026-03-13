Ecco Kfc leader del pollo fritto Darà anche lavoro a 25 persone

Il nuovo ristorante Kfc ha aperto ieri nel centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, entrando in funzione nella food court. La catena specializzata nel pollo fritto offrirà lavoro a 25 persone, occupando nuovi ruoli nel punto vendita. L’inaugurazione ha coinvolto i clienti del centro commerciale, interessati alla proposta gastronomica del marchio. Il locale si trova in una zona di grande passaggio e sarà operativo quotidianamente.

Ha aperto ufficialmente ieri le porte al pubblico il nuovo ristorante Kfc all’interno della food court del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì. L’arrivo della celebre catena statunitense specializzata in pollo fritto segna un nuovo tassello nella crescita del marchio in Emilia Romagna e porta per la prima volta il brand in una delle poche province della regione dove non era ancora presente. Il nuovo locale si sviluppa su una superficie di circa 140 metri quadrati. Fin dalle prime ore dell’apertura non sono mancati curiosi e clienti, attratti dall’inaugurazione del punto vendita e dalla possibilità di provare dal vivo uno dei marchi più conosciuti a livello internazionale nel settore del fast food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco Kfc, leader del pollo fritto. Darà anche lavoro a 25 persone Articoli correlati Leggi anche: All'iper il pollo fritto del Colonnello Sanders, ufficializzata la data d'apertura: nuovo ristorante e 25 posti di lavoro Leggi anche: Il pollo fritto del Kentucky sta per sbarcare in città: la catena di fast food aprirà un ristorante How to Keep Showing Up Until the Breakthrough Happens | Jim Carrey Technique in 38 Minutes