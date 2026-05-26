Il colore materia assoluta Risposta all’iper-digitalizzazione
Da venerdì a domenica, una mostra personale intitolata “Nel colore” sarà ospitata in Sala C. L’esposizione presenta opere di Pi Cro, artista bresciano, con il colore come elemento centrale. La mostra si concentra sulla materia e sulla percezione visiva, offrendo una riflessione sulla relazione tra colore e realtà. La rassegna si inserisce in un contesto di risposte artistiche all’iper-digitalizzazione.
Il colore protagonista assoluto della mostra di Pi Cro, artista bresciano che, da venerdì a domenica esporrà la propria personale “ Nel colore ”, in Sala C.entro di via Moretto 2b. Si tratta di uno spazio indipendente concepito come riuso culturale: una stanza intima, priva di mediazioni tecnologiche, dedicata ad artisti emergenti e a progetti curatoriali che affidano il discorso diretto a pittura, materia e colore. L’esposizione, visitabile dalle 18 alle 23, non prevede proiezioni, musica o testi: sono esposte venti tele in cui il pigmento torna a essere materia assoluta, utilizzato non per descrivere ma per generare spazio ed emozione, rispetto alle precedenti ricerche multimediali dell’artista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
DA VINCI CUMA TEORI Pria Muslim Ini Pembuat Robot Pertama di Dunia (800 Tahun Lalu!)
Notizie e thread social correlati
Chiara Scala a Roma: il colore diventa materia viva in mostraA Roma, una mostra propone un'esplorazione del colore come materia viva, trasformando le tonalità in elementi tangibili e vibranti.
San Mauro celebra Francesco Luchino: l’arte tra colore e materiaA San Mauro Torinese, fino a mercoledì 15 aprile, la Sala Ilaria Alpi nel Palazzo Civico accoglie una mostra dedicata all’opera di Francesco Luchino.