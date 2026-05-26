Il colore materia assoluta Risposta all’iper-digitalizzazione

Notizia in breve

Da venerdì a domenica, una mostra personale intitolata “Nel colore” sarà ospitata in Sala C. L’esposizione presenta opere di Pi Cro, artista bresciano, con il colore come elemento centrale. La mostra si concentra sulla materia e sulla percezione visiva, offrendo una riflessione sulla relazione tra colore e realtà. La rassegna si inserisce in un contesto di risposte artistiche all’iper-digitalizzazione.