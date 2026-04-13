San Mauro celebra Francesco Luchino | l’arte tra colore e materia

A San Mauro Torinese, fino a mercoledì 15 aprile, la Sala Ilaria Alpi nel Palazzo Civico accoglie una mostra dedicata all’opera di Francesco Luchino. La rassegna presenta una selezione di lavori che combinano tecniche decorative e una ricerca artistica personale, evidenziando l’uso di colore e materiali. L’esposizione è un’occasione per esplorare il percorso di un artista che ha saputo integrare il mestiere del decoratore con l’arte pittorica.

A San Mauro Torinese, la Sala Ilaria Alpi del Palazzo Civico ospita fino a mercoledì 15 aprile una mostra dedicata alla produzione artistica di Francesco Luchino, l’uomo che per decenni ha saputo coniugare il mestiere del decoratore con una ricerca pittorica profondamente originale. L’esposizione, intitolata Una vita di forme e colori, permette di rileggere l’intero percorso di un artista nato nel 1938 e scomparso nel 2020, figura che ha scelto di operare lontano dai riflettori dei grandi circuiti internazionali per concentrarsi su un linguaggio visivo autentico e radicato nel territorio della città delle fragole. Il rigore della materia tra decorazione e costruzione pittorica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Mauro celebra Francesco Luchino: l’arte tra colore e materia San Mauro Pascoli celebra le donne con feste, arte e incontriNon un solo giorno, ma un intero mese per celebrare l’universo femminile in tutte le sue forme: gli appuntamenti a San Mauro Pascoli del mese di... A Spoleto “Vita minore”: a Palazzo Collicola una mostra tra San Francesco e arte contemporaneaSpoleto rende omaggio a San Francesco con una mostra che intreccia spiritualità, pensiero contemporaneo e ricerca artistica.