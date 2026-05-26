Il Colore del Caso | il viaggio metafisico del fotografo George Tatge approda a Trieste

Notizia in breve

Un fotografo ha esposto a Trieste dopo aver lavorato per 35 anni in bianco e nero. La mostra presenta immagini di paesaggi urbani, dettagli industriali e natura, tutte convertite al colore. Le fotografie sono state scattate nel corso degli anni e ora sono esposte in una nuova collezione. La mostra include circa cinquanta opere, tutte realizzate con tecniche di fotografia a colori. L’esposizione rimarrà aperta fino a fine mese.