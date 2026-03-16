Fiumicino finisce nella No list | il caso del porto crocieristico approda oltreoceano

Il sito d'informazione turistica Fodor's ha raccolto la preoccupazione di quanti temono l'arrivo di navi da crociera a Fiumicino Il porto crocieristico previsto a Fiumicino ha conquistato l’attenzione. Anche oltreoceano c’è chi si sta interessando del progetto destinato a trasformare l’area a ridosso del “vecchio faro”. La rivista statunitense “Fodor’s” ha inserito “Isola sacra” nella sua “No list”. Si tratta di un elenco che viene redatto dalla guida online, “per evidenziare le destinazioni in cui il turismo esercita una pressione insostenibile sul territorio e le comunità locali”. Com’è stato sottolineato, il “No List” non è quindi un invito al boicottaggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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