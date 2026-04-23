Il colore di Mimmo Jodice al Tesoro di San Gennaro l’unico progetto policromatico del fotografo

Al Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli è aperta la mostra intitolata “Il colore di Mimmo Jodice”, a cura di Sylvain Bellenger. L’esposizione presenta l’unico progetto a colori realizzato dal fotografo napoletano, offrendo uno sguardo sul suo approccio artistico in questa tecnica. La rassegna permette di osservare da vicino le immagini che rappresentano una parte unica della sua produzione fotografica.

Arriva al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli “Il colore di Mimmo Jodice”, mostra a cura di Sylvain Bellenger che riporta alla luce l’unico lavoro a colori del fotografo napoletano. Un progetto raro, composto da oltre 40 opere in parte inedite, ispirate ai grandi capolavori del Seicento napoletano. La preview per la stampa è in programma venerdì 15 maggio alle ore 11 negli spazi del complesso di via Duomo, alla presenza, tra gli altri, della direttrice del museo Francesca Ummarino, di monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, e di Riccardo Carafa d’Andria per la Deputazione. Interverranno inoltre lo stesso Bellenger, Barbara Jodice per Mimmo Jodice Studio, Ilaria D’Uva, ceo di D’Uva srl, e Brunella Trimarco per la Fondazione Tridama.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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