Il circo alla corte di Traversetolo

Notizia in breve

Domenica 31 maggio 2026, alle 17, si terrà una nuova edizione di “Il Circo a Corte” nella Corte Agresti di Traversetolo. L’evento, dedicato al circo contemporaneo, prevede spettacoli aperti a tutte le età. La manifestazione si svolgerà nella cornice storica e sarà composta da diversi numeri di artisti circensi. L’ingresso è previsto a partire dal tardo pomeriggio e l’evento durerà fino a sera.