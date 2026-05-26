Il circo alla corte di Traversetolo
Domenica 31 maggio 2026, alle 17, si terrà una nuova edizione di “Il Circo a Corte” nella Corte Agresti di Traversetolo. L’evento, dedicato al circo contemporaneo, prevede spettacoli aperti a tutte le età. La manifestazione si svolgerà nella cornice storica e sarà composta da diversi numeri di artisti circensi. L’ingresso è previsto a partire dal tardo pomeriggio e l’evento durerà fino a sera.
Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle ore 17, la splendida cornice della Corte Agresti di Traversetolo ospiterà una nuova edizione de “Il Circo a Corte”, un atteso appuntamento dedicato al circo contemporaneo, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età in un pomeriggio di spettacolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Mamiano di Traversetolo: rubato un quadro di Renoir alla 'Magnani Rocca'Un dipinto di Pierre-Auguste Renoir, intitolato 'Les Poissons', è stato sottratto nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca situata a Mamiano...
Tre minuti per sparire: la dinamica del furto alla Fondazione Magnani Rocca di TraversetoloUn furto avvenuto in meno di tre minuti alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo ha visto quattro uomini incappucciati entrare dal retro della...