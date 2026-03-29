Mamiano di Traversetolo | rubato un quadro di Renoir alla ' Magnani Rocca'

Un dipinto di Pierre-Auguste Renoir, intitolato 'Les Poissons', è stato sottratto nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca situata a Mamiano di Traversetolo. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto. La fondazione conserva diverse opere d’arte, e al momento non sono stati forniti dettagli sui responsabili del furto.

Un colpo da milioni di euro. Nel Parmense. Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, ‘Les Poissons’, è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. A darne notizia, con la conferma dell'Ansa, è il TgR Rai Emilia-Romagna. Olio su tela, come detto del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa una banda di ladri si sarebbe introdotta all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, riuscendo a rubare il quadro. Indagini in corso da parte dei carabinieri. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mamiano di Traversetolo: rubato un quadro di Renoir alla 'Magnani Rocca' Articoli correlati Leggi anche: Rubato un quadro di Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca: il furto nella casa-museo che ospita i giganti dell’arte Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro Una raccolta di contenuti su Mamiano di Traversetolo rubato un... Discussioni sull' argomento Quadro di Renoir rubato da Villa Magnani. Il furto dell'opera da milioni di euro; NEWS - Rubato un quadro di Renoir nel Parmense. Rubato il quadro Les poissons di Renoir alla Fondazione Magnani RoccaUna banda di ladri ha rubato il quadro Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, ... msn.com Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euroUna banda di ladri è riuscita nei giorni scorsi a introdursi all'interno della villa a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, mettendo a segno il furto del celebre dipinto: un capolavoro inestimabile ... msn.com Una banda di ladri ha rubato il quadro “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore - facebook.com facebook Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, Les Poissons è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo a Parma x.com