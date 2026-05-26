Il cinema politico e dissacrante di Radu Jude torna in Italia | Kontinental ’25 arriva nelle sale con I Wonder Pictures
Dal 25 giugno, nelle sale italiane, sarà distribuito il film Kontinental ’25, diretto dal cineasta rumeno Radu Jude. La pellicola, nota per il suo stile politico e dissacrante, arriva in Italia attraverso la distribuzione di I Wonder Pictures. Questa è la prima data di uscita del film nel paese.
A partire dal prossimo 25 giugno, il pubblico italiano potrà finalmente scoprire sul grande schermo Kontinental ’25, l’ultima fatica del cineasta rumeno Radu Jude. Reduce dallo straordinario trionfo internazionale di Sesso sfortunato o follie porno (Orso d’Oro alla Berlinale 2021) e dal Premio Speciale della Giuria a Locarno per Do Not Expect Too Much from the End of the World, l’autore torna a scuotere le coscienze degli spettatori con un’opera folgorante, già celebrata all’ultimo Festival di Berlino dove si è aggiudicata il prestigioso Orso d’Argento per la Migliore Sceneggiatura. La pellicola verrà distribuita nei cinema in versione originale sottotitolata grazie a I Wonder Pictures, confermando la vocazione del distributore bolognese nel portare in Italia le voci più radicali e necessarie della cinematografia contemporanea. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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