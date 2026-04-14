A Cannes 2026, il cinema europeo torna a essere presente con un nuovo film del regista Radu Jude, intitolato “The Diary of a Chambermaid”. Il film è stato selezionato nella sezione Quinzaine des Cinéastes, che ogni anno mostra opere di registi emergenti e affermati. La presenza del film a questa sezione conferma l’attenzione di Cannes verso le produzioni più recenti del panorama cinematografico europeo.

Il cinema europeo torna protagonista a Cannes 2026 con il nuovo film di Radu Jude, “The Diary of a Chambermaid”, selezionato nella Quinzaine des Cinéastes. Un ritorno importante per il regista rumeno, tra le voci più originali e incisive del panorama contemporaneo. Una rilettura contemporanea. Con questo nuovo lavoro, Jude prende spunto da un titolo classico per costruire un racconto profondamente attuale. Non si tratta di un adattamento fedele, ma di una reinterpretazione che sposta il focus su temi contemporanei, legati alla mobilità, alle disuguaglianze sociali e alle trasformazioni dell’identità in Europa. Al centro della storia c’è una giovane donna rumena che lavora all’estero, immersa in una quotidianità fatta di compromessi, solitudine e adattamento.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Cannes 2026: Radu Jude presenta “The Diary of a Chambermaid” alla Quinzaine des Cinéastes

Cannes 2026: Kiyoshi Kurosawa presenta “The Samurai and the Prisoner”, tra indagine e introspezione nel Giappone feudaleIl cinema d’autore giapponese torna protagonista a Cannes 2026 con “The Samurai and the Prisoner”, il nuovo film di Kiyoshi Kurosawa.

Leggi anche: Danza, Alessandra Ferri Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Argomenti più discussi: Festival di Cannes 2026, un'edizione che accontenta i cinefili. Grandi autori, poche star hollywoodiane; Festival di Cannes 2026, chi manca? Tutti i film assenti dal programma.

Radu Jude, în selec?ia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026, cu lungmetrajul Jurnalul unei cameristeCel mai nou film scris ?i regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost inclus în selec?ia oficial? a celei de-a 58-a edi?ii a sec?iunii ... g4media.ro

Radu Jude ?i lungmetrajul Jurnalul unei cameriste, în selec?ia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026Cel mai nou film scris ?i regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a fost inclus în selec?ia oficial? a celei de-a 58-a edi?ii a sec?iunii Quinzaine des Cinéastes din cadrul Festivalul de Film ... digi24.ro