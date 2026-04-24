Dracula di Radu Jude arriva nelle sale italiane il 7 maggio

Il film “Dracula” di Radu Jude sarà nelle sale italiane a partire dal 7 maggio. La pellicola è stata presentata al festival di Locarno e al Torino Film Festival, e si distingue per uno stile che unisce satira, elementi del folklore e sperimentazione visiva. La produzione è firmata dal regista, noto per le sue opere che spesso esplorano tematiche sociali e culturali attraverso approcci innovativi.

Il nuovo film di Radu Jude, “Dracula”, arriva nelle sale il 7 maggio: un’opera radicale tra satira, folklore e sperimentazione visiva, presentata a Locarno e Torino. Rutilante, estremo, radicale e apertamente kitsch, quando non dichiaratamente trash. Così si presenta Dracula, il nuovo film di Radu Jude, uno degli autori più audaci e riconosciuti del cinema europeo contemporaneo, in arrivo nelle sale italiane il 7 maggio. Dopo il passaggio al Locarno Film Festival e al Torino Film Festival, l’opera approda ora al pubblico italiano distribuita da Cat People ed EXA, grazie a I Wonder Pictures, confermandosi come il progetto più radicale del regista rumeno.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dracula di Radu Jude arriva nelle sale italiane il 7 maggio DRACULA | Official Trailer | Hand-picked by MUBI Notizie correlate Il Believe Film Festival scommette sul futuro | Il corto “DOSO” arriva nelle sale italiane con ACECIl Believe Film Festival, la kermesse veronese dedicata ai talenti tra i 14 e i 24 anni, continua la sua missione di scouting nel panorama del nuovo... Cannes 2026: Radu Jude presenta “The Diary of a Chambermaid” alla Quinzaine des CinéastesIl cinema europeo torna protagonista a Cannes 2026 con il nuovo film di Radu Jude, “The Diary of a Chambermaid”, selezionato nella Quinzaine des... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Dracula cinefilo di Radu Jude, tra umorismo e AI; DRACULA - Il film di Radu Jude dal 7 maggio al cinema; Dracula diretto da Radu Jude arriva nei cinema italiani a maggio; ‘Passenger’, il trailer del nuovo horror di André Øvredal. Dracula di Radu Jude arriva nelle sale italiane il 7 maggioIl nuovo film di Radu Jude, Dracula, arriva nelle sale il 7 maggio: un’opera radicale tra satira, folklore e sperimentazione visiva, presentata a Locarno e Torino ... lopinionista.it Dracula di Radu Jude, Mektoub, My Love: Canto Due in concorso a Locarno 2025, Together in Piazza GrandeLe bambine di Valentina e Nicole Bertani è il film italiano in concorso, l'ultimo film prodotto da David Lynch, The Happy Worker, verrà mostrato nel Fuori Concorso coi lavori di Giulio Base e Pippo ... movieplayer.it Ufficiale: Dracula di Radu Jude uscirà nelle nostre sale il 7 maggio. E durerà 2 ore e 50 minuti. Preparatevi! - facebook.com facebook