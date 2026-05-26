Il centrosinistra evidenzia i risultati ottenuti nelle ultime consultazioni elettorali, sostenendo che il lavoro svolto sul territorio abbia portato a successi significativi. I rappresentanti regionali del partito si dicono pronti per i prossimi ballottaggi nelle città di Arezzo e Viareggio. Il bilancio interno del partito si presenta positivo, con una strategia politica che ha prodotto risultati concreti in alcune aree toscane.

Il bilancio in casa dem dopo le ultime consultazioni elettorali è all’insegna dell’ottimismo. I vertici regionali del partito rivendicano l’efficacia della propria strategia politica, premiata dai risultati ottenuti in diverse piazze toscane chiave. A farsi portavoce dell’analisi post-voto è la vicesegretaria del Partito Democratico della Toscana, Stefania Lio, la quale individua nella solidità delle intese territoriali il vero motore del successo elettorale. “Da queste elezioni amministrative arriva un’indicazione politica chiara: quando si costruiscono coalizioni serie, radicate nei territori e capaci di leggere i bisogni concreti delle persone, gli elettori e le elettrici lo riconoscono e lo premiano”, ha esordito l’esponente dem, tracciando poi una mappa dettagliata delle affermazioni ottenute alle urne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il centrosinistra rivendica i risultati delle urne. Lio: “Premiato il lavoro sui territori. Pronti per i ballottaggi di Arezzo e Viareggio”

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