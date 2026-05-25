Doppia vittoria per il centrosinistra Dalmonte Pd | Due risultati importanti radicati nei territori e nelle comunità

A Faenza e Cervia, i candidati del centrosinistra hanno vinto al primo turno. Massimo Isola ha ottenuto la vittoria nel comune di Faenza, mentre Mirko Boschetti ha prevalso a Cervia. Il Partito Democratico della provincia di Ravenna ha commentato positivamente i risultati, sottolineando che sono il frutto di un impegno radicato nei territori e nelle comunità locali.

Il Partito Democratico della provincia di Ravenna esprime grande soddisfazione per l’esito delle elezioni comunali di Faenza e Cervia, che vedono l’affermazione al primo turno di Massimo Isola a Faenza e di Mirko Boschetti a Cervia. "Sono due risultati molto importanti che confermano la forza di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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