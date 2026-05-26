Il centrodestra ha superato il test post referendario con Venezia, dove il risultato ha suscitato soddisfazione tra i leader della coalizione. La premier ha commentato che vincere al primo turno sarebbe un risultato eccezionale, evidenziando la fiducia nel successo nelle prossime elezioni. Il risultato veneziano rappresenta un segnale positivo in vista delle sfide legate alla legge elettorale. La coalizione guarda ora alle prossime scadenze politiche con ottimismo.

AGI - "Vincere al primo turno sarebbe mondiale". Il primo commento di Giorgia Meloni al risultato di Venezia, riferito dal senatore di FdI Raffaele Speranzon, è il segnale della soddisfazione della premier al test più importante di questa tornata amministrativa. "Un miracolo", il giudizio della presidente del Consiglio che sui social è tranchant sulle elezioni: "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani". La vittoria di Venezia, si ricorda che "da Schlein a Conte si sono presentati tutti i leader dell'opposizione", viene letta come cartina di tornasole di una sconfitta del centrosinistra. La lettura della maggioranza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il centrodestra supera il test post referendum e guarda alla legge elettorale

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