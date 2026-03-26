Il campo largo supera di poco il centrodestra | la prima Supermedia post Referendum Cala Fdi crescono M5s-Pd

Dopo il referendum sulla Giustizia, i sondaggi mostrano come il “campo largo” abbia superato di poco il centrodestra, con una prima Supermedia post Referendum. Tra i cambiamenti, si osserva una diminuzione dei consensi per il partito di centrodestra e una crescita di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. L’esito referendario ha portato a polemiche e dimissioni, influenzando anche le stime dei partiti.

Il trionfo del No al referendum sulla Giustizia scuote anche i sondaggi. Oltre ad avere provocato polemiche e dimissioni, l’esito elettorale si ripercuote anche sulle stime dei partiti. Nella prima Supermedia YoutrendAgi si intravedono delle tendenze particolari. In particolare, in termini aggregati, il sorpasso del cosiddetto “ campo largo ” al centrodestra. Mentre Fratelli d’Italia registra un calo di 0,6 punti percentuali – rispetto alla Supermedia di tre settimane fa – attestandosi al 28,2% (dato peggiore dalle Europee 2024), crescono M5s (+0,8%) e Pd (+0,2%) che insieme a Alleanza Verdi – Sinistra, +Europa e Italia viva superano il risultato dei partiti di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “campo largo” supera (di poco) il centrodestra: la prima Supermedia post Referendum. Cala Fdi, crescono M5s-Pd Articoli correlati Il sondaggio: FdI cresce più di tutti e supera il 31%. Il Pd sempre più indietro, il M5S affossa il campo largoIl sondaggio Swg per il Tg La7 è l'ennesima doccia fredda per la sinistra: crescono il partito di Meloni e la maggioranza, l'opposizione cala... Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in caloL’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo. Una raccolta di contenuti su Il campo largo supera di poco il... Argomenti discussi: Il fronte del No non porta voti al campo largo | il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in calo; Como-Pisa, le probabili formazioni: Diego Carlos supera Kempf, Perrone recuperato.