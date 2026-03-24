Referendum Meloni incassa il colpo | Occasione persa Legge elettorale in mirino centrodestra

(Adnkronos) – La siepe non è quella di Giacomo Leopardi. Ma le foglie verdi e il canto degli uccellini fanno da sfondo, visivo e sonoro, al videoselfie – dall’inquadratura leggermente tremolante – con cui Giorgia Meloni sceglie di "metterci la faccia" dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Il primo, vero K.o. politico della leader di Fdi da quando si è insediata a Palazzo Chigi. Sono le 16.45 quando sui canali social compare la clip di 46 secondi, girata con ogni probabilità nel giardino della sua abitazione romana: maglione grigio, tono diretto, nessun tentativo di minimizzare. La premier riconosce l’esito, ma al tempo stesso traccia subito la linea politica: noi tiriamo dritto, il voto referendario non incide sulla tenuta del governo né sul prosieguo della legislatura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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