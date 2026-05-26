Il centrodestra avanza il campo largo è in affanno | cosa accadrebbe se si andasse al voto oggi

Il campo largo è in ritirata. Almeno secondo l'ultimo sondaggio realizzato per 'Porta a Porta' da Only Numbers, l'istituto di Alessandra Ghisleri. Veniamo subito ai numeri. Rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 maggio, Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, il Pd cresce e incalza FdI: il campo largo sorpassa un centrodestra in affannoI sondaggi politici mostrano un aumento delle intenzioni di voto per il Partito Democratico, che si avvicina a Fratelli d’Italia, ora in testa con...

Amministrative a Casarano, campo largo in bilico. Nel centrodestra avanza ParrottaA Casarano si preparano le prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio, con diverse forze politiche che stanno definendo le...

Temi più discussi: Il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, Meloni esulta dopo le amministrative; Comunali, Salvini: avanza il centrodestra, bene la Lega; Comunali, le reazioni dei partiti e dei leader. Meloni: E anche oggi crolliamo domani; Reazioni alle comunali 2026, Meloni: Crollo del centrodestra rimandato a domani. Salvini: La Lega avanza. Schlein: Uniti siamo competitivi per le politiche.

Venezia premia il centrodestra che conquista anche Reggio Calabria. De Luca vince a valanga a Salerno. Poche sorprese in un voto amministrativo a macchia di leopardo. La maggioranza di governo tutto sommato tiene e il campo largo avanza ma non sfon x.com

COMUNALI | Il centrodestra a sorpresa a Venezia, delusione del campo largo. De Luca sbanca a SalernoL'affluenza cala del 5 per cento. La Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra. Meloni ironizza sui social: 'E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo ... ansa.it

Le Amministrative ribaltano tutto in Sicilia: centrodestra in crisi, avanza il campo largoI risultati delle elezioni Comunali del 24 e 25 maggio consegnano un quadro politico più frammentato di quanto raccontino i soli numeri: i sindaci eletti ... balarm.it