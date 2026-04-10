Sondaggi politici il Pd cresce e incalza FdI | il campo largo sorpassa un centrodestra in affanno

I sondaggi politici mostrano un aumento delle intenzioni di voto per il Partito Democratico, che si avvicina a Fratelli d’Italia, ora in testa con margini più ridotti. Dopo la crisi legata al referendum, il partito di governo appare in lieve rallentamento, mentre il centrosinistra mantiene una crescita costante. La situazione indica uno spostamento nel quadro delle preferenze degli elettori, con il campo largo che supera il centrodestra in alcune rilevazioni.

Il Pd continua a salire e riduce la distanza da Fratelli d’Italia, mentre il partito guidato da Giorgia Meloni resta primo ma dà segnali di rallentamento nei sondaggi dopo la crisi seguita al referendum. La Lega prova a rimettersi in carreggiata, mentre sul piano delle coalizioni il dato più politico è un altro: il campo largo supera il centrodestra, almeno nella fotografia attuale e senza il contributo di Vannacci. È questo il punto che emerge con più forza dall’ultima Supermedia Youtrend per Agi. Il quadro che si delinea non è solo numerico ma profondamente politico. Il Partito democratico cresce e consolida una dinamica che va oltre il semplice rimbalzo post-referendario: si presenta come perno di un’area alternativa che, pur con contraddizioni evidenti, torna competitiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti LegaPrima Supermedia Agi/Youtrend dopo il trionfo del No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio al voto con referendum.

Temi più discussi: Gli ultimi sondaggi politici: FdI scende, il Pd sale. E il campo largo è a solo lo 0,2% dal centrodestra (considerando anche Vannacci); Sondaggi politici: il Pd sale di mezzo punto, stabile FdI. Frena la Lega; Sondaggi politici, FdI perde il 2% e il PD arretra mentre cresce il M5S; Sondaggio SWG per il TGLA7: Fratelli d’Italia stabile al 29,5%, cresce il PD.

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