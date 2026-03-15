Amministrative a Casarano campo largo in bilico Nel centrodestra avanza Parrotta

A Casarano si preparano le prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio, con diverse forze politiche che stanno definendo le candidature. Nel centrodestra si registra un rafforzamento di un candidato, mentre il panorama politico locale appare ancora incerto, con possibili frammentazioni che potrebbero influenzare la composizione del nuovo consiglio comunale e la scelta del prossimo sindaco.

Nel centrosinistra, il caos è servito e dopo i continui colpi a sorpresa, la situazione sta complicando i piani iniziali col rischio concreto di arrivare lunghi, nonostante le tempistiche di oltre cinque anni di opposizione, in cui costruire un’alternativa all’amministrazione in carica. Dall’altra parte, il centrodestra sembra gongolare della confusione altrui, ma allo stesso tempo deve fare i conti anche con le proprie divisioni interne. Ma andiamo con ordine. Dopo settimane alla ricerca della quadra per una proposta unitaria che passasse anche dalle primarie, il centrosinistra è sembrato volersi dare scacco da solo. Una fetta della... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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La coalizione concorrerà alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 facebook