Jazz protagonista al Cinematocasa | Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concerto

Al Cinematocasa di Palermo si tiene la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, una rassegna dedicata al jazz che prosegue con i concerti di Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet. La manifestazione si concentra sull’ascolto ravvicinato e sulla relazione diretta tra artisti e pubblico, trasformando lo spazio in un salotto sonoro dove ogni serata diventa un’esperienza musicale.

Prosegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro l’ascolto ravvicinato e la relazione diretta tra musicisti e pubblico, trasformando lo spazio in un salotto sonoro dove ogni concerto diventa esperienza immersiva e racconto condiviso. Il fine settimana del 13 e 14 marzo è dedicato alla voce e alle sue diverse declinazioni nel linguaggio jazzistico contemporaneo, con due progetti che intrecciano tradizione, ricerca espressiva e identità personale. Venerdì 13 marzo (ore 22.00 – ingresso gratuito) sarà protagonista il Chiara Minaldi Quartet con Italian Songs, progetto che rende omaggio alla grande tradizione della canzone italiana riletta attraverso una sensibilità jazz contemporanea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

