Il caso Mesagne oltre la mischia elettorale | la libertà di informare non si piega ai social

Da brindisireport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il caso di Mesagne si apre come una questione legata alla libertà di informare e ai social media. La decisione di intervenire è stata presa per motivi di opportunità, evitando di partecipare alla disputa elettorale in corso. La comunicazione ufficiale sottolinea che l’obiettivo non è stato quello di entrare nel dibattito pubblico, ma di rispettare i tempi e le modalità più appropriate per affrontare la situazione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti specifici o sulle parti coinvolte.

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Meglio tardi che mai. In questo caso, per ragioni di opportunità. Non intendevamo in alcun modo essere trascinati nella mischia a competizione in corso. E siamo rimasti al di sopra della linea di galleggiamento per continuare a svolgere con equilibrio il ruolo di osservatori.Nulla è più delicato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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