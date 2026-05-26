Un uomo ha ucciso un leader ultrà interista in un edificio, sparando quando stava entrando. La vittima è stata colpita durante un'operazione legata a una richiesta di denaro. Il killer ha ammesso di aver sparato per circa 15-16mila euro, affermando di aver agito su incarico di una persona, di cui non conosceva l’identità. Ha anche dichiarato di essere dipendente dalla cocaina. La polizia sta indagando sui collegamenti tra gli ambienti criminali e l’omicidio.

Milano, 26 maggio 2026 – “Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo ho esploso i colpi. L’ho fatto per 15-16mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina. Chiedo scusa alla famiglia, nemmeno lo conoscevo”. L’udienza in Assise comincia, dopo un rinvio per motivi tecnici, con le dichiarazioni spontanee di Daniel D’Alessandro, (Bell’e buono) uno degli imputati nel processo per l’omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista. Ha confessato in collegamento dal carcere davanti alla corte presieduta da Antonella Bertoja. E ha chiesto scusa ai familiari: “Ammetto la responsabilità per l’omicidio Boiocchi e porgo scuse sincere ai familiari per il dolore causato, purtroppo ero dipendente dalla cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il capo ultrà interista Boiocchi ucciso per 15mila euro. La confessione del killer: “Me li hanno promessi e li ho presi, non sapevo nemmeno chi fosse”

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Baiocchi, confessa DAlessandro: L'ho ucciso su richiesta, nemmeno lo conoscevo

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