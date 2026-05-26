Il Cantiere racconta alla scoperta dell' ex Berzolla con gli studenti del Cassinari

Da ilpiacenza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È approdato all'ex rimessa locomotori Berzolla il progetto "Il cantiere racconta - Com'era e come sarà", ideato dall’assessorato all’Urbanistica del Comune di Piacenza e affidato al liceo artistico Cassinari come PCTO (percorso per competenze trasversali e orientamento), nell'ambito del quale gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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