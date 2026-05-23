Giornate Fai | alla scoperta del parco Punta Serrone con gli studenti del Marzolla

Gli studenti del liceo classico “Marzolla” di Brindisi hanno guidato i visitatori nel parco Punta Serrone durante le Giornate Fai. La visita si è concentrata sull’esplorazione dell’area costiera, con i ragazzi che hanno illustrato le caratteristiche del parco e le sue peculiarità naturali. L’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Fondo Ambiente Italiano per valorizzare i beni culturali e ambientali del territorio.

BRINDISI - Gli studenti del liceo classico “Marzolla” di Brindisi fanno da ciceroni nel parco costiero Punta Penne - Punta Serrone, nell'ambito delle giornate primaverili Fai. Le visite guidate fra la macchia mediterranea, la torre costiera e la batteria Menga si svolgeranno anche nella mattinata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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