Studenti e famiglie alla scoperta degli elicotteri dell' Aves di Viterbo | Sancito il forte legame con la città | FOTO
Durante un open day organizzato presso il centro addestrativo di Viterbo, studenti e famiglie hanno potuto visitare gli elicotteri dell’Aves, in occasione del 75° anniversario dell’Aviazione dell’esercito. L’evento ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino le apparecchiature utilizzate dall’unità militare e di scoprire il rapporto tra la base e la città di Viterbo. La giornata si inserisce nelle celebrazioni ufficiali per l’anniversario.
Open day al Centro addestrativo Aves di Viterbo, nell’ambito delle celebrazioni per il 75esimo anniversario dell’Aviazione dell’esercito. Visite aperte nella giornata del 13 maggio, dalle 9 alle 16, che hanno registrato una significativa partecipazione di cittadini, confermando il forte legame.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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