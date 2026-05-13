Studenti e famiglie alla scoperta degli elicotteri dell' Aves di Viterbo | Sancito il forte legame con la città | FOTO

Durante un open day organizzato presso il centro addestrativo di Viterbo, studenti e famiglie hanno potuto visitare gli elicotteri dell’Aves, in occasione del 75° anniversario dell’Aviazione dell’esercito. L’evento ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino le apparecchiature utilizzate dall’unità militare e di scoprire il rapporto tra la base e la città di Viterbo. La giornata si inserisce nelle celebrazioni ufficiali per l’anniversario.

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