Canoa Club Ferrara polo tra i migliori d' Europa | quinto posto all' Internazionale di Bologna

Il Canoa Club Ferrara si piazza al quinto posto all'Internazionale di Bologna di canoa polo, uno degli eventi più importanti della stagione. La competizione si svolge nel fine settimana e vede la partecipazione di squadre italiane e straniere, riunite per affrontarsi in un torneo che da oltre vent'anni attira appassionati e atleti di diversi paesi. La manifestazione è organizzata dal Canoa Club Bologna e rappresenta una delle principali tappe del calendario prestagionale.

Tra le protagoniste dell’edizione di quest’anno si è messa in luce la formazione di Serie A1 del Canoa Club Ferrara sezione Polo, pronta a misurarsi con alcune delle realtà più competitive del panorama europeo. Il torneo internazionale bolognese rappresenta uno degli eventi più longevi della canoa polo italiana. In oltre vent’anni di edizioni, la manifestazione si è fermata soltanto durante il periodo della pandemia, continuando poi a rinnovarsi e ad attirare squadre di alto livello. Se negli anni passati il numero delle squadre partecipanti arrivava anche a 30 formazioni, l’edizione attuale ha scelto una formula più compatta con 12 squadre, privilegiando però la qualità tecnica delle partecipanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Canoa Polo. Canoa Club Ferrara al Trofeo di LignanoRiparte la stagione 2026 con uno dei banchi di prova più attesi dell’inverno per gli atleti del Canoa Club Ferrara sezione Polo: il Trofeo... Canoa Club Ferrara, una stagione da incorniciare: primato in 'Acqua piatta' e 'Paracanoa'A inizio febbraio la Federazione Italiana Canoa Kayak ha pubblicato i risultati relativi alle classifiche definitive di società per l’anno 2025. Una raccolta di contenuti su Canoa Club Ferrara Argomenti discussi: Canoa polo: atlete ferraresi al torneo internazionale femminile di Zurigo. Canoa Polo. Ai World Games in Cina, azzurre quarte con la MazzantiVeronica Mazzanti, volto noto del Canoa Club Ferrara Polo, non è soltanto l’allenatrice – insieme a Ginevra Cavallari – della squadra appena promossa in serie A1 e della seconda squadra in sere B del ... ilrestodelcarlino.it Canoa Polo. Under 18 in acqua in Friuli. Ferrara tra le migliori ottoLe acque friulane di Porpetto si preparano ad accogliere l’ultimo e decisivo atto del campionato italiano di canoa polo categoria... Le acque friulane di Porpetto si preparano ad accogliere l’ultimo e ... ilrestodelcarlino.it