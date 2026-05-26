La fidanzata del 31enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Montevecchia è uscita dalla Rianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trovava in coma farmacologico. L'uomo, originario di Missaglia, è ancora ricoverato in prognosi riservata e si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto sabato mattina, coinvolgendo una moto.

Andrea è ancora ricoverato in prognosi riservata. I rianimatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo mantengono in coma farmacologico il 31enne di Missaglia che sabato mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Montevecchia. Andrea Bravi era alla guida della sua Bmw R 850 R, stava percorrendo la Sp 54 e si è scontrato contro un carro attrezzi in fase di svolta che si è trovato davanti all’uscita da una semicurva. Se è ancora vivo probabilmente è solo grazie ad una dottoressa di passaggio, che l’ha subito soccorso e rianimato, in attesa dell’intervento dei sanitari di Areu. Andrea è un giovane molto conosciuto e stimato a Missaglia, dove abita a Lomaniga, ma non solo: è un volontario soccorritore di diverse associazioni, ed è stato anche componente della Consulta comunale per le Politiche giovanili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il candidato morto nello scontro . È uscita dalla Rianimazione la fidanzata con lui in moto

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