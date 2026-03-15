Yari Proietti morto in moto nello scontro con due auto si cercano testimoni

Un incidente mortale si è verificato nel quartiere Villaggio Prenestino, dove Yari Proietti ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto e due auto. I residenti del quartiere hanno lanciato un appello sui social network chiedendo aiuto e testimoni dell’accaduto. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

"Aiutateci, cerchiamo testimoni", è l'appello che i residenti di Villaggio Prenestino hanno diffuso sui social network per l'incidente in cui è morto Yari Proietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Yari Proietti, l'ultima vittima della "strada della morte": sui social l'appello per trovare testimoniIl nome di Yari Proietti è l’ultimo di una lunga lista di automobilisti e centauri che hanno perso la vita lungo via Fosso dell’Osa, la strada della... Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni Contenuti utili per approfondire Yari Proietti Temi più discussi: Yari Proietti, l'ultima vittima della strada della morte: sui social l'appello per trovare testimoni; Villaggio Prenestino, si scontra con due auto: morto motociclista di 52 anni; Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni; Roma, chi era il motociclista morto a Villaggio Prenestino nello scontro tra la sua moto e due auto. Roma, Yari Proietti si schianta in moto contro due auto e muore a 52 anni. Appello sui social: «Cerchiamo testimoni»Il tragitto in moto lungo via del Fosso dell'Osa, poi la svolta e lo scontro frontale con un'auto che proveniva in senso opposto. È morto così Yari Proietti di 52 anni. ilmessaggero.it Incidente al Villaggio Prenestino: scontro tra una moto e 2 auto. Morto il centauro, Yari Proietti, 52 anniLo scontro a Villaggio Prenestino: il motociclista, dopo essersi schiantato contro una Opel Adam che svoltava in via Fosso dell’Osa, è impattato contro una Smart ... roma.corriere.it Yari Proietti, l'ultima vittima della "strada della morte": sui social l'appello per trovare testimoni ift.tt/gVb8l04 x.com #Marano - Agguato camorristico in via Svizzera Ucciso a colpi d’arma da fuoco Castrese Palumbo, detto “’o svitapierno”, ritenuto storico esponente del clan Nuvoletta. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua Toyota Yaris dopo diversi spari esplos facebook