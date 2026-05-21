Lavoro in Camera di Commercio | l' azienda speciale Fedora assume a tempo indeterminato

Un'azienda speciale della Camera di Commercio ha avviato una selezione per un’assunzione a tempo indeterminato presso la propria sede. La posizione prevede un ruolo tra la Borsa merci e il laboratorio chimico. La società ha annunciato ufficialmente l'apertura delle candidature, offrendo un’opportunità stabile per un professionista interessato a lavorare in questo settore. Le selezioni sono rivolte a candidati in possesso di specifici requisiti e saranno condotte secondo le procedure previste dall'ente.

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