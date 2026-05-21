Lavoro in Camera di Commercio | l' azienda speciale Fedora assume a tempo indeterminato

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda speciale della Camera di Commercio ha avviato una selezione per un’assunzione a tempo indeterminato presso la propria sede. La posizione prevede un ruolo tra la Borsa merci e il laboratorio chimico. La società ha annunciato ufficialmente l'apertura delle candidature, offrendo un’opportunità stabile per un professionista interessato a lavorare in questo settore. Le selezioni sono rivolte a candidati in possesso di specifici requisiti e saranno condotte secondo le procedure previste dall'ente.

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Un posto a tempo indeterminato per lavorare tra la Borsa merci e il laboratorio chimico. Fedora, l'azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ha aperto le selezioni per l'assunzione di una nuova figura professionale da inserire nel proprio organico nella sede di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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