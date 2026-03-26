L'azienda di Forlì ha proposto di ridurre l’orario di lavoro di un’ora senza modificare lo stipendio, ottenendo l’approvazione della Camera di commercio della Romagna. Il presidente della Camera, Carlo Battistini, sta portando avanti un ciclo di visite istituzionali per incontrare le imprese locali e conoscere le loro iniziative. La visita si inserisce in un tour dedicato a valorizzare le realtà produttive della zona.

Visita istituzionale di Carlo Battistini nell'azienda forlivese che arreda i mega-yacht di lusso. Focus sul nuovo modello organizzativo: "Investire sulla conciliazione vita-lavoro è una scelta lungimirante" Una tappa significativa di questo percorso ha visto protagonista la Diesse Arredamenti Spa con sede a Forlì, realtà d'eccellenza che dal 1990 realizza interni su misura per yacht e mega-yacht di lusso destinati ai più prestigiosi brand della nautica mondiale. L'incontro con Paolo Ravaglioli, amministratore delegato e Manila Galletti, delle Risorse umane e Marketing manager di Diesse Arredamenti, ha rappresentato un momento di confronto sulle sfide della manifattura di alta gamma e, in particolare, sulle strategie di gestione del capitale umano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Lavorare un'ora in meno senza modifiche allo stipendio: la sfida dell'azienda forlivese conquista la Camera di Commercio

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