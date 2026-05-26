Il centrocampista del Barcellona è stato convocato per la Coppa del Mondo 2026. Dopo due gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo, la sua presenza in nazionale è stata confermata. La convocazione arriva dopo un percorso complicato, segnato da interventi chirurgici e riabilitazioni. La scelta del tecnico si basa sulle sue prestazioni recenti e sulla crescita durante il recupero. La partecipazione al torneo rappresenta un traguardo importante per il giocatore.

Il centrocampista del Barcellona, Gavi, è stato convocato da de la Fuente per la Coppa del Mondo. Un traguardo meritato dopo due gravi infortuni. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Pablo Páez Gavira, per tutti Gavi, è ufficialmente uno dei 26 scelti dal ct Luis de la Fuente per rappresentare la Spagna ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Toccare questo vertice a soli 21 anni è un grande successo, ma per il talento andaluso rappresenta una vera e propria resurrezione sportiva dopo mesi vissuti lottando nell’ombra. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il calvario e la rinascita di Gavi: le tappe fondamentali verso il Mondiale 2026

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