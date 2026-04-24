Il racconto delle tappe verso l' inaugurazione | al via i podcast sul Parco della Rinascita

Sono stati annunciati quattro incontri pubblici dedicati al Parco della Rinascita, che saranno registrati e successivamente diffusi tramite podcast. Ogni appuntamento prevede interventi che saranno disponibili sia in forma integrale sia come singoli episodi, permettendo a chiunque di ascoltare e approfondire le varie tappe del progetto. La serie di podcast rappresenta un modo per condividere con il pubblico le informazioni sullo sviluppo del parco.

Il programma si compone di quattro incontri aperti al pubblico che saranno registrati e diffusi, sia in versione integrale sia nei singoli interventi, al fine di renderli fruibili a tutti gli interessati. Si chiama 'Voci della Rinascita' il format articolato in quattro video podcast ‘live’, che.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: TS – il racconto della Juve del 1996. Partecipa al live podcast di Tuttosport Leggi anche: Ofanto, Fallucchi (FDI): “Un passo concreto verso la rinascita. Ora avanti con il Parco dell’Ofanto” Contenuti di approfondimento Si parla di: Mazara accoglie Llíria per l'Erasmus +: giovani europei rileggono Shakespeare e Ovidio tra storia, arte e emozioni. Bari, Parco della Rinascita a Japigia: ecco come sarà e quando apre l'ex FibronitArrivano i primi alberi (dopo quello simbolo piantato nei mesi scorsi) e soprattutto la prima struttura che ospiterà il campo sportivo polivalente. Il parco della Rinascita, sui suoli un tempo ... quotidianodipuglia.it Parco Rinascita a Bari, 700mila euro dalla Regione Puglia per il verdeLa Regione Puglia ha disposto lo stanziamento di 700mila euro in favore del Comune di Bari quale anticipazione dell'intero finanziamento, pari a euro 3,5 milioni, per la piantumazione del Parco ... ansa.it