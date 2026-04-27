Verso il Giro d’Italia 2026 | tutte le tappe le difficoltà e le date

Tra pochi giorni prenderà il via il Giro d’Italia 2026, con il percorso completo delle tappe, le salite più impegnative e le date principali. La gara attraverserà diverse regioni, proponendo tratti pianeggianti, salite ripide e cronometro individuale. Le tappe sono state definite con attenzione, e le date sono state ufficializzate, tra cui alcune frazioni che promettono grandi emozioni e sfide di resistenza. La competizione si appresta a regalare momenti di grande spettacolo agli appassionati.

Tra pochi giorni prenderà il via il Giro d’Italia 2026: la lista delle tappe con le rispettive difficoltà e tutte le date più importanti La magia e le emozioni del Giro d’Italia stanno tornando e sono pronte a lasciare a bocca aperta tutti gli appassionati tra corse, agonismo e paesaggi stupendi. L’edizione numero 109 inizierà a Burgas, in Bulgaria, una tappa per velocisti che assegnerà la prima maglia rosa, a partire dall’8 maggio. Non cambia sede la seconda tappa, il giorno dopo, ma aumenta leggermente la difficoltà. Per la terza, ci si sposta a Plovdiv, a Sofia, caratterizzata da una salita molto lunga. La quarta tappa è la prima veramente italiana, in Calabria.🔗 Leggi su Sportface.it

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