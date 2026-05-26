Il botto poi il blackout evacuato il Comune di Caserta

Al Comune di Caserta è scoppiato un forte boato seguito da un blackout, che ha portato all’evacuazione di dipendenti e visitatori. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Nessuna persona è rimasta ferita. La zona è stata messa in sicurezza mentre si attende l’esito delle verifiche. L’intera operazione si è svolta in modo rapido per garantire la sicurezza di tutti.

Momenti di panico al Comune di Caserta dove i dipendenti e le persone presenti all’interno sono state evacuate.Da quanto si apprende, si sarebbe verificato un nuovo guasto alla cabina elettrica che serve il Municipio. Si sarebbe sentito un forte botto, poi i sistemi elettrici sono andati in tilt. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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