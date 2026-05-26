Il «blocco barella» fa perdere circa 10 mila euro al giorno. Le ambulanze private noleggiate dall'Ares non fermano i tassametri durante il servizio. Questi mezzi vengono impiegati nelle postazioni territoriali del 118, sostituendo i mezzi di soccorso che restano in coda davanti ai Pronto soccorso sovraffollati della regione. La differenza tra i costi e l’uso dei mezzi è evidente.

Il «blocco barella» non blocca i tassametri delle ambulanze private. Sono quelle noleggiate dall'Ares per andare a sostituire, nelle postazioni territoriali del 118, i mezzi di soccorso che rimangono in fila davanti ai Pronto soccorso sovraffollati del Lazio. Questo affitto nel 2025 è costato 3 milioni e 920 mila euro, con una media di 10.740 euro al giorno. L'azienda regionale per l'emergenza-urgenza lo definisce il fenomeno del «fermo-mezzi», che scatta quando serve il veicolo sostitutivo in attesa del rientro dell'ambulanza in missione, spesso bloccata a causa della mancata restituzione della barella, che sovente viene usata dai Ps per far «stazionare» il paziente in astanteria fino alla liberazione di un posto letto in osservazione breve o medicina d'urgenza (o nei reparti di degenza). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il "blocco barelle" costa 10 mila euro al giorno

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