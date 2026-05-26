Durante la sua prima stagione all’Inter, Andy Diouf ha passato da essere considerato un oggetto misterioso a una risorsa importante per l’attacco di Cristian Chivu. La sua presenza in campo si è progressivamente rafforzata, contribuendo con diverse presenze e alcune occasioni decisive. La stagione si è conclusa con un miglioramento evidente rispetto alle aspettative iniziali, senza però ancora stabilire un ruolo definitivo all’interno della rosa nerazzurra.

La prima stagione in nerazzurro di Andy Diouf si è ufficialmente conclusa, tracciando un bilancio complessivo decisamente diverso rispetto alle premesse autunnali. Arrivato all’ Inter la scorsa estate accompagnato da un inevitabile scetticismo, alimentato poi da uno scarso utilizzo nella prima parte del campionato, il calciatore francese è riuscito a ribaltare completamente le gerarchie mese dopo mese. Il definitivo cambio di passo è coinciso con l’intuizione tattica dell’allenatore Cristian Chivu, che lo ha schierato con continuità nel ruolo di esterno destro. In quella specifica posizione della corsia laterale, l’ex centrocampista del Lens... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il bilancio della prima stagione di Andy Diouf all’Inter: da oggetto misterioso a risorsa per l’attacco di Cristian Chivu

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La svolta di Andy Diouf: l’intuizione di Chivu che ha cambiato il futuro dell’InterAndy Diouf ha segnato un gol decisivo nell’ultimo match a Bologna, diventando un punto fermo sulla fascia.

Diouf e Sucic, gli spaccapartita: così hanno conquistato Chivu. E ora Andy fa l'esterno...Diouf e Sucic sono stati protagonisti nelle ultime partite, contribuendo con un gol e due assist, e hanno attirato l’attenzione del tecnico.

Temi più discussi: L'avvio timido, poi ecco Diouf: così Chivu l'ha rigenerato in un ruolo non suo; Inter: così Chivu ha trasformato Diouf in un esterno; Inter, crescita Diouf: ecco come ha fatto Chivu a rigenerarlo da esterno. E l’anno prossimo…; Bella soddisfazione, Diouf dopo il 3-3 di Bologna-Inter ed Esposito gioisce per la doppia cifra: Molto contento.

Inter, crescita Diouf: ecco come ha fatto Chivu a rigenerarlo da esterno. E l’anno prossimo…Diouf ha moltiplicato il proprio minutaggio, proprio quando il tecnico nerazzurro l'ha dirottato dal centro verso l'esterno ... msn.com

Inter, intrigante il processo di crescita di Diouf. Due note liete per Chivu e una riflessioneTra i protagonisti della sfida di ieri è stato sicuramente Andy Diouf, tra i più brillanti nella formazione schierata da Chivu ... fcinter1908.it