Andy Diouf ha segnato un gol decisivo nell’ultimo match a Bologna, diventando un punto fermo sulla fascia. La sua prestazione ha impressionato tutti, trasformandolo da giocatore poco utilizzato a risorsa importante per la squadra. La svolta arriva dopo l’intuizione di un allenatore, che ha deciso di puntare su di lui. La sua crescita sul campo ha cambiato l’approccio tattico e rafforzato la linea laterale della squadra.

Inter News 24 La svolta di Diouf, da oggetto misterioso a risorsa sulla fascia, il francese convince tutti nell’ultimo match di Bologna. Per buona parte della stagione Andy Diouf è stato una specie di oggetto misterioso all’interno della rosa nerazzurra. Dalla seconda parte del campionato in poi, però, qualcosa è cambiato radicalmente nel rendimento del giocatore. All’origine di questa metamorfosi c’è soprattutto l’intuizione di Cristian Chivu, una mossa tattica che potrebbe aver regalato una svolta definitiva alla carriera del ragazzo. Arrivato inizialmente a Milano per coprire il ruolo di mezzala, il tecnico lo ha spostato sulla fascia destra, dove il suo dribbling e la sua imprevedibilità hanno subito fatto la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La svolta di Andy Diouf: l’intuizione di Chivu che ha cambiato il futuro dell’Inter

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