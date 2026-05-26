Il Barboncino Buddy è il primo cane di piccola taglia con pacemaker grazie all'Università di Pisa La sua umana | Tornato con noi subito sta bene

All'Università di Pisa è stato eseguito il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia, un barboncino di quattro chili. L'intervento d'urgenza è stato effettuato presso l'Ospedale Didattico Veterinario dell'ateneo. Dopo un giorno di ricovero, l'animale è stato dimesso e si trova in buona salute. La proprietaria ha riferito che il cane è tornato subito a casa con loro.

All’Università di Pisa è stato fatto il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia. L'intervento d’urgenza all’Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo è stato fatto su un barboncino di quattro chili: Buddyè stato dimesso dopo un giorno di ricovero e ora sta bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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