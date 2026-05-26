All’Università di Pisa il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia
All’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa è stato impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia. L’intervento è stato eseguito con successo e rappresenta un primo in questa struttura. La procedura riguarda un animale con problemi cardiaci che richiedevano un dispositivo di stimolazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di pacemaker o sulla condizione specifica dell’animale.
All’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa è stato impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia. Il paziente, Buddy, un barboncino di quattro chili proveniente dalla provincia di Grosseto, soffriva di frequenti episodi di svenimento che si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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