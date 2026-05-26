All’Università di Pisa il primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia

Notizia in breve

All’Ospedale Didattico Veterinario Mario Modenato dell’Università di Pisa è stato impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia. L’intervento è stato eseguito con successo e rappresenta un primo in questa struttura. La procedura riguarda un animale con problemi cardiaci che richiedevano un dispositivo di stimolazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di pacemaker o sulla condizione specifica dell’animale.