Il bando regionale aiuta negozi di vicinato e pubblici esercizi Bene la semplificazione burocratica

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato a sostenere negozi di vicinato e pubblici esercizi. La misura prevede una semplificazione delle procedure burocratiche per l’accesso ai fondi. Confcommercio Cesena ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, che mira a favorire investimenti e innovazioni nel settore commerciale locale. La pubblicazione del bando è stata comunicata recentemente, con dettagli sulle modalità di partecipazione e i requisiti richiesti.

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Confcommercio Cesena esprime apprezzamento per il nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato al sostegno dell’innovazione e degli investimenti delle imprese del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi.La misura, finanziata nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021-2027, mette. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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