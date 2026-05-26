Il bando regionale aiuta negozi di vicinato e pubblici esercizi Bene la semplificazione burocratica

Notizia in breve

È stato annunciato un nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato a sostenere negozi di vicinato e pubblici esercizi. La misura prevede una semplificazione delle procedure burocratiche per l’accesso ai fondi. Confcommercio Cesena ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, che mira a favorire investimenti e innovazioni nel settore commerciale locale. La pubblicazione del bando è stata comunicata recentemente, con dettagli sulle modalità di partecipazione e i requisiti richiesti.