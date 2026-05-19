Commercio di vicinato Confesercenti Forlì promuove il nuovo bando regionale | Ottima iniziativa
Confesercenti Forlì ha commentato positivamente il nuovo bando regionale destinato alle imprese del commercio di vicinato e ai pubblici esercizi. Il presidente di Confesercenti ha definito l’iniziativa un’ottima opportunità e ha espresso apprezzamento per la pubblicazione del provvedimento da parte dell’Assessorato al Commercio della regione. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle attività commerciali locali, con l’obiettivo di sostenere la ripresa e lo sviluppo del settore.
“Un'ottima iniziativa dell'Assessorato al Commercio della nostra Regione”. Il presidente di Confesercenti Forlì Mauro Lazzarini esprime il proprio apprezzamento per la pubblicazione del bando regionale che prevede finanziamenti alle imprese del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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