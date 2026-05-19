Commercio di vicinato Confesercenti Forlì promuove il nuovo bando regionale | Ottima iniziativa

Confesercenti Forlì ha commentato positivamente il nuovo bando regionale destinato alle imprese del commercio di vicinato e ai pubblici esercizi. Il presidente di Confesercenti ha definito l’iniziativa un’ottima opportunità e ha espresso apprezzamento per la pubblicazione del provvedimento da parte dell’Assessorato al Commercio della regione. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle attività commerciali locali, con l’obiettivo di sostenere la ripresa e lo sviluppo del settore.

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