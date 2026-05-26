Un balsamo senza risciacquo di Pantene, pensato per capelli ricci, promette di controllare il crespo e migliorare la piega. Il prodotto, che si applica sui capelli umidi o asciutti, offre anche una protezione dal calore. La formula è studiata per rendere i ricci più definiti e meno crespi senza necessità di risciacquo. È disponibile in una confezione di dimensioni standard.

Valorizzare al massimo una chioma curly a volte è un lavoro a tempo pieno e stratificare più prodotti può diventare non solo complicato, ma anche poco efficace. Ecco dunque un prodotto economico e facile da applicare che semplifica la routine dei capelli ricci in un unico gesto. Il suo segreto? La formula leave-in senza risciacquo che si applica sui capelli bagnati per creare un leggero velo avvolgente che non solo nutre ma protegge la chioma. Formulata con miscele Pro-V nutrienti e olio di cocco, dona morbidezza per uno styling luminoso e definito che valorizza la bellezza dei capelli. In aggiunta, Pantene Pro-V Crema Styling+ Termoprotettore Ricci Naturali offre protezione dal calore, un aspetto cruciale nella cura dei capelli ricci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il balsamo senza risciacquo per capelli ricci di Pantene che controlla il crespo e migliora la piega

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