Un nuovo balsamo al miele puro sta conquistando le toilette di chi cerca capelli più morbidi e lucidi. Si tratta di un prodotto senza risciacquo che si applica sui capelli umidi e li nutre in profondità, lasciando un aroma di miele. La sua formulazione mira a riparare i capelli spezzati, offrendo un trattamento rapido e pratico senza bisogno di risciacquo.

Il prodotto del momento per capelli morbidi e lucidissimi è un balsamo senza risciacquo che profuma di miele e nutre in profondità la fibra capillare. Si tratta di un leave-in che costa meno di 10 euro (per la precisione 8,90) e su Amazon ha più di 21mila recensioni. Chi l’ha provato afferma che nutre, definisce e ammorbidisce la chioma, donando un profumo gradevole senza appesantire. Il suo nome è Creme of Nature Pure Honey Break Up Breakage e ha già conquistato migliaia di utenti. Non è un prodotto che si limita a rendere morbidi i capelli, ma un trattamento senza risciacquo a base di ingredienti naturali studiati per agire in profondità sulla fibra capillare, ridurre la rottura, facilitare il districamento e restituire bellezza ai capelli provati da tinte, piastre e phon. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Questo balsamo al miele puro è la soluzione senza risciacquo per dire addio ai capelli spezzati

